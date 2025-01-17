У Німеччині сталася пожежа на нафтопереробному заводі, є постраждалі

У переробному цеху на нафтопереробному заводі Bayernoil в німецькому місті Нойштадт-ан-дер-Донау сталася пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними компанії Bayernoil, пожежа спалахнула на переробному заводі в баварському районі Кельхайм близько опівночі. Завод був виведений з ладу. Подробиці поки не відомі, але вживаються всі необхідні заходи безпеки.

За словами поліції, будівля, в якій виникла пожежа, тепер буде контрольовано спалена.

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За попередніми даними, чотири людини отримали поранення. За словами посадовців, спочатку не було ніякої додаткової інформації про ступінь тяжкості травм, отриманих цими чотирма людьми.

Через задимленість мешканців кількох районів попросили тримати вікна та двері зачиненими. Як запобіжний захід, людям також слід залишатися в будинках і вимкнути системи вентиляції та кондиціонування повітря. Громадянам також слід слухати оголошення по гучномовцях та вмикати радіо.

За даними компанії, нафтопереробний завод у Нойштадт-ан-дер-Донау є одним з двох заводів Bayernoil. Другий знаходиться у Вохбурзі. На обох заводах щорічно переробляється понад десять мільйонів тонн сирої нафти на бензин, дизельне паливо, пічне паливо та інші продукти. Bayernoil заявляє, що є найбільшим оператором нафтопереробних заводів у Баварії.

У Туреччині у грудні стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин, що забрав життя щонайменше 12 людей.

А на початку листопада на нафтопереробному заводі на північному заході Туреччини стався вибух, в результаті якого щонайменше 12 працівників отримали легкі поранення.