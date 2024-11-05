Внаслідок вибуху на НПЗ у Туреччині постраждали 12 осіб

У вівторок на нафтопереробному заводі на північному заході Туреччини стався вибух, в результаті якого щонайменше 12 працівників отримали легкі поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Турецька нафтопереробна компанія TUPRAS повідомила, що на її об'єктах в Ізміті, в провінції Коджаелі, сталася пожежа під час проведення робіт з технічного обслуговування компресора. Аварійні бригади компанії негайно відреагували на інцидент.

12 працівників отримали легкі травми і були доставлені в лікарню для обстеження, повідомляє компанія.

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Компанія заявила, що установка, на якій стався інцидент, "була деактивована контрольованим чином", а інші операції на НПЗ "тривають у звичайному режимі".

Раніше Тахір Буюкакін, мер міста Коджаелі, повідомив приватному телеканалу NTV, що вибух стався під час навчань. За його словами, пожежа була швидко взята під контроль власними бригадами компанії, і прохання про допомогу не надходило.

Стамбульська фондова біржа Borsa тимчасово зупинила торгівлю акціями TUPRAS, доки компанія не надасть детальних пояснень щодо інциденту.

У нідерландському місті Зандам нещодавно сталася пожежа на кораблі, на якому перебували близько 300 шукачів притулку.

Раніше повідомляли, що внаслідок вибуху в квартирі в Афінах загинув чоловік, одна жінка постраждала.