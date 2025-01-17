Христя Фріланд побореться за посаду премʼєра Канади

Колишня віцепремʼєрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд підтвердила наміри взяти участь у виборах лідера Ліберальної партії, який очолить канадський уряд, після відставки Джастіна Трюдо.

Це випливає з її допису в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У лаконічному дописі Фріланд заявила, що "балотується, щоб боротися за Канаду", додавши, що офіційно розпочне кампанію в неділю, 19 січня.

Жодних подробиць про те, де і коли політикиня особисто оголосить про участь у виборах лідера Ліберальної партії Канади, поки немає.

Нагадаємо, 6 січня Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку з посади лідера Ліберальної партії та посади премʼєра після того, як партія обере йому заміну.

Трюдо продовжить виконувати прем’єрські обов’язки до 9 березня, коли мають назвати його наступника.

Про наміри поборотись за посаду лідера канадських лібералів раніше оголосив Марк Карні – колишній очільник Банку Канади, який в уряді Трюдо відповідав за економічне зростання.

Вважають малоймовірним, що оновлений уряд лібералів протримається довго – ймовірно вже наприкінці березня дійде до оголошення дострокових виборів. За результатами соцопитувань, на них переможе Консервативна партія.

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