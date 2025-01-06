Премʼєр Канади оголосив про відставку

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо в понеділок, 6 січня, оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії, а після обрання наступника складе повноваження глави уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції в Оттаві Трюдо згадав про досягнення його уряду за останні роки, зокрема й підтримку України, але визнав, що в його партії існують розбіжності щодо подальшого руху вперед.

"Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії та премʼєр-міністра після того, як партія обере свого наступного лідера шляхом надійної, загальнонаціональної та конкурентної процедури", – анонсував він.

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Джастін Трюдо продовжить виконувати обовʼязки глави канадського уряду, поки не буде обрано його наступника.

Канадський премʼєр також анонсував, що попросив генерал-губернаторку Канади (представника британського монарха) Мері Саймон призупинити роботу парламенту до 24 березня, і вона задовольнила це прохання.

Призупинення роботи, або пророгація, необхідне для представлення оновленої урядової програми. Не виключено, що до того часу Ліберальна партія знайде заміну Трюдо.

Водночас канадська опозиція вже закликає до проведення дострокових парламентських виборів, щоб сформувати стабільний уряд, здатний працювати з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа протягом наступних чотирьох років.

Нагадаємо, віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади українського походження Христя Фріланд у грудні несподівано подала у відставку через розбіжності з прем’єром Джастіном Трюдо.

Детальніше про це читайте у статті Трюдо, давай, до побачення! Як відставка Христі Фріланд стала ознакою великих змін у Канаді