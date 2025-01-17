Став відомий ще один кандидат на посаду прем'єра Канади замість Трюдо

За посаду лідера Ліберальної партії і прем’єр-міністра Канади позмагається Марк Карні, колишній очільник Банку Канади.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

16 січня Карні оголосив, що візьме участь у змаганні за посаду лідера керівної Ліберальної партії, щоб замінити Джастіна Трюдо, та, відповідно, може у разі перемоги стати прем’єр-міністром.

59-річний Карні презентує себе як "людину з-поза влади" з гарним розумінням економіки та фінансів. Втім, кажуть, що він має тісні зв’язки з Трюдо, який минулої осені призначав його керівником робочої групи з економічного зростання.

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Марк Карні у 2007 році очолив Банк Канади та змушений був пройти "шторм" фінансової кризи 2008 року, а з 2013 року очолював Банк Англії. Його називають першим, хто б очолював дві установи такого рівня.

"Я збираюсь цілковито зосередитись на тому, щоб налагодити справи у нашій економіці. Я допомагав розбиратися у багатьох кризах і допоміг врятувати дві економіки. Я маю розуміння, як працює бізнес, і знаю, як зробити так, щоб це працювало на ваш добробут", – заявив Марк Карні.

Він також повідомив, що через серйозність намірів пішов з посади спецпосланника ООН з клімату й фінансів і залишив усі комерційні посади.

У Консервативній партії заявили, що не бачать особливої різниці між Карні і Трюдо і не вважають кандидата "людиною з-поза системи".

Як повідомляли раніше, на посаду лідера партії очікувано претендуватиме також колишня віцепрем’єрка українського походження Христя Фріланд, відставка якої на тлі суперечок з Трюдо про урізання видатків бюджету спричинила політичну кризу.

Трюдо продовжить виконувати прем’єрські обов’язки до 9 березня, коли мають назвати його наступника.

Вважають малоймовірним, що оновлений уряд лібералів протримається довго – ймовірно вже наприкінці березня дійде до оголошення дострокових виборів. За результатами соцопитувань, на них переможе Консервативна партія.

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