Лідерка ультраправих у Баварії закликала до висилки українських біженців

Глава фракції "Альтернативи для Німеччини" у земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер вважає, що українці мають повертатися на батьківщину "вже зараз".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Фракція "АдН" у баварському парламенті звинувачує Християнсько-соціальний союз (сестринська партія Християнсько-демократичного союзу при владі у Баварії) у "правих ухилах" і "пустослів'ї", коли мова йде про міграцію.

За словами Ебнер-Штайнер, тільки "АдН" може "вивести Баварію на правильний шлях" і звільнити народ "від удушення старої партійної держави". Щоб запобігти "наводненню країни одержувачами допомоги, які не бажають інтегруватися", "АдН" закликає до "всеосяжної реміграції".

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Це означає депортацію всіх злочинців та іноземців, які не мають права на проживання, згідно з офіційним "планом на майбутнє" парламентської групи.

Як пояснила Ебнер-Штайнер, коли її запитали, вона вважає, що всі українські біженці від війни також повинні покинути країну – негайно, "навіть зараз".

Україна, за словами Ебнер-Штайнер, велика і має "достатньо територій", куди люди можуть повернутися.

У новому опитуванні мешканців Баварії Bayerntrend "АдН" втратила один відсотковий пункт порівняно з опитуванням наприкінці листопада і тепер її рейтинг становить 16%. Тим не менш, це друга сила у Баварії, хоча вона значно відстає від ХСС (42%).

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.