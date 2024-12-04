Шольц: Треба заохочувати українців працювати або повертатися додому

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.

Про це він сказав під час урядових слухань у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Німеччина повинна забезпечити, щоб якомога більше українців та інших біженців шукали роботу після вивчення мови та інших заходів, вважає канцлер.

"Занадто багато з них перебувають тут вже так довго, що їм пора починати працювати", – сказав Шольц.

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Попередніх успіхів із "стимулюванням зайнятості", які уряд запровадив з цією метою, за його словами, недостатньо.

Шольц розповів, що про це він "дуже докладно" говорив з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямку", – розповів Шольц, давши зрозуміти, що підтримує таку ініціативу.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.