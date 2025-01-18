Під час акції протесту у Тбілісі затримали кількох мітингувальників

Під час акції протесту в одному з районів Тбілісі – Темка – поліція затримала шістьох осіб, за останніми даними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova.

Мітингувальники заявили, що хотіли висловити протест проти дій поліції і солідарність із затриманими під час розгонів мітингу на Руставелі біля парламенту Грузії після 28-го листопада 2024 року.

Обличчя протестувальників прикривали маски, що заборонено законом, ухваленим "Грузинською мрією" 2024 року і підписаним пізніше "президентом" Михеїлом Кавелашвілі.

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Під час сутички мітингувальників затримали із застосуванням сили.

"Поліції не дозволено затримувати людей через носіння масок на обличчях. Закон передбачає штраф, а не арешт за носіння маски на мітингу. Вони застосували силу до нас, розбили скло, ударивши об нього голову мого друга", – розповів один з учасників акції.

За словами заступника начальника головного управління патрульної поліції Гоги Меманішвілі, кількість затриманих уточнюється.

Нагадаємо, в Грузії 15 січня по всій країні пройшов тригодинний страйк, учасники якого виступили проти курсу партії влади "Грузинська мрія".

Як відомо, у Грузії з кінця листопада тривають акції протесту за європейське майбутнє країни та з вимогою проведення повторних парламентських виборів.

Опозиційні сили не визнали ані результатів виборів до парламенту, роботу якого бойкотують, ані інавгурації "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не прямим голосуванням.

Одразу після інавгурації Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах.