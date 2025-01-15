В Грузії пройшов тригодинний загальнонаціональний страйк

В Грузії у середу по всій країні пройшов тригодинний страйк, учасники якого виступили проти курсу партії влади "Грузинська мрія".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання SOVA.

У страйку взяли участь багато компаній і організацій, які з 15:00 до 18:00 припинили роботу.

Цією акцією незгодні з політикою "Грузинської мрії" мали намір показати, що чекає на державу в ізоляції – застій в економіці, закритий бізнес, бідність і безробіття.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до учасників загального страйку на проспекті Костава в Тбілісі.

"Я підтримую цих людей, які сьогодні беруть участь у страйку. Це нововведення в грузинській політиці, але це не нововведення у світовій політиці. Це мирна форма протесту", – заявила Зурабішвілі.

На Метехському мосту в Тбілісі було розгорнуто плакат із написом "Грузія страйкує". Подібні плакати і банери з'явилися по всій країні.

Як відомо, у Грузії майже 50 днів тривають акції протесту за європейське майбутнє країни та з вимогою проведення повторних парламентських виборів.

Опозиційні сили не визнали ані результатів виборів до парламенту, роботу якого бойкотують, ані інавгурації "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не прямим голосуванням.

Одразу після інавгурації Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах.

Напередодні в Грузії побили колишнього прем’єр-міністра Георгія Гахарію, який зараз є лідером опозиційної партії "За Грузію". У нього струс мозку і зламаний ніс.