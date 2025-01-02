Литва запропонує Естонії та Латвії побудувати спільну електростанцію

Литва запропонує Латвії та Естонії побудувати спільну електростанцію, заявив у четвер міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського міністра наводить LRT.

За його словами, Литва пропонує побудувати електростанцію для забезпечення гнучкого виробництва електроенергії та енергетичної безпеки.

"В ідеалі, якщо ми досягнемо такої угоди з Латвією та Естонією, це може бути нова електростанція. У випадку з регіональними проєктами у нас є низка викликів у плані переговорів з регіональними партнерами", – сказав Вайчюнас.

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Він додав, що наразі Литва перебуває "на стадії ініціювання цього питання". Міністр не розкрив більше деталей потенційного проєкту.

"Я не можу поки що говорити про технологію або про місце розташування, тому що ми повинні спочатку почути думку Латвії та Естонії", – вказав Вайчюнас.

Він також зазначив, що оскільки Литва, Латвія та Естонія перебувають на спільному енергетичному ринку, "було б раціонально ухвалювати такі рішення на регіональному рівні".

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.