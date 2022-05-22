Країни Балтії припинили імпорт електроенергії з РФ
Країни Балтії у неділю 22 травня припинили імпорт електроенергії з Росії; для Литви це означає припинення поставок усіх російських енергоресурсів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.
Після того, як оператор Nord Pool припинив купувати енергію в "Интер РАО", імпорт електроенергії до Литви припинився.
Надалі енергопотреби задовольнятимуть електроенергією власного виробництва та за потреби залучатимуть імпорт з Польщі, Латвії та Швеції.
Литовський оператор електромережі Litgrid зазначає, що імпорт з цих країн у 2021 році складав 83% від усієї імпортованої електроенергії, а імпорт з Росії останніми роками поступово скорочувався. Імпорт електроенергії з Білорусі припинили з листопада 2020 року.
Раніше Литва припинила купувати російську нафту і газ, ставши першою країною ЄС, яка відмовилась від російського газу.