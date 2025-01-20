Байден помилував низку посадовців, яким загрожувало переслідування з боку Трампа

Чинний президент США Джо Байден "превентивно" помилував низку посадовців, які могли зіткнутись із переслідуванням з боку його наступника Дональда Трампа.

Про це йдеться в заяві Байдена, яку наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Байден помилував колишнього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який назвав Трампа "фашистом", колишнього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Також під превентивне помилування потрапили члени Конгресу, які працювали в комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

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Також помилування стосуватиметься однієї з найвідоміших критиків Трампа, колишньої членкині Палати представників Ліз Чейні.

"Це виняткові обставини, і я не можу з чистою совістю нічого не робити. Безпідставні і політично мотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовому стану осіб, проти яких вони проводяться, та їхніх родин", – йдеться у заяві Байдена.

Усі, кого Байден помилував, зазнали жорсткої критики з боку Трампа та його союзників.

У заяві Байден також зазначив, що помилування не означає визнання вини.

"Ці помилування не мають сприйматися як визнання того, що будь-яка особа вчинила будь-яке правопорушення, а також не мають тлумачитися як визнання провини за будь-яке правопорушення. Наш народ в боргу перед цими державними службовцями за їхню невтомну відданість нашій країні", – написав він.

Раніше про можливість превентивного помилування Байденом низки посадовців повідомляли ЗМІ.

Перед тим Байден вирішив помилувати свого сина Гантера, проти якого вели дві кримінальні справи, всупереч власній обіцянці не робити цього.