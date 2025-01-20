Байден помиловал ряд чиновников, которым грозило преследование со стороны Трампа

Действующий президент США Джо Байден "превентивно" помиловал ряд должностных лиц, которые могли столкнуться с преследованием со стороны его преемника Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении Байдена, которое приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

В частности, Байден помиловал бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который назвал Трампа "фашистом", бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Также под превентивное помилование попали члены Конгресса, которые работали в комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Реклама:

Также помилование будет касаться одной из самых известных критиков Трампа, бывшего члена Палаты представителей Лиз Чейни.

"Это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Безосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовому состоянию лиц, против которых они проводятся, и их семей", – говорится в заявлении Байдена.

Все, кого Байден помиловал, подверглись жесткой критике со стороны Трампа и его союзников.

В заявлении Байден также отметил, что помилование не означает признание вины.

"Эти помилования не должны восприниматься как признание того, что любое лицо совершило какое-либо правонарушение, а также не должны толковаться как признание вины за любое правонарушение. Наш народ в долгу перед этими государственными служащими за их неутомимую преданность нашей стране", – написал он.

Ранее о возможности превентивного помилования Байденом ряда чиновников сообщали СМИ.

Перед тем Байден решил помиловать своего сына Хантера, против которого вели два уголовных дела, вопреки собственному обещанию не делать этого.