WP: У Байдена обговорюють "завчасне помилування" тих, кого може переслідувати Трамп

В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють можливість "превентивного помилування" посадовців, яким може загрожувати переслідування за президентства Дональда Трампа.

Про це дізналась газета The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Обговорення про "завчасне помилування" окремих політиків та урядовців, за даними WP, ведуться на найвищому рівні в Білому домі, але остаточного рішення наразі немає.

У обговореннях фігурували імена Ентоні Фаучі, відповідального за реагування на COVID-19, колишнього голови Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який назвав Трампа "фашистом", сенатора від Каліфорнії Адама Шиффа, який очолював розслідування щодо першого імпічменту Трампа, і колишньої республіканки та критика Трампа Ліз Чейні.

Реклама:

За словами джерел The Washington Post, Байден ще не ухвалив рішення про "превентивні помилування", але в адміністрації працюють над тим, щоб бути готовими на випадок його згоди.

Серед демократів немає однозначної оцінки таким можливим помилуванням, пише WP. Одні вказують, що такий крок може бути справді необхідний для захисту окремих людей від політичних переслідувань, інші – що Байден ризикує ще більше політизувати інститут помилувань.

Переважно негативну реакцію навіть серед однопартійців президента США викликало його рішення помилувати свого сина Гантера Байдена, проти якого вели дві кримінальні справи, всупереч власній обіцянці не робити цього.