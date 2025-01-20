Ексочільник МЗС Литви: "Путін продовжуватиме війну, поки Захід не відтіснить його"

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів про загрози, які виникають через посилення проросійських сил у Європі, а також поділився своєю думкою щодо гібридної війни Росії та ситуації в Балтійському морі.

Про це він розповів у інтерв’ю t-online, пише "Європейська правда".

Ландсбергіс вважає, що якщо Європа прагне продовжувати існувати – вона повинна відтіснити очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Тому що Путін буде продовжувати вести війну – чи то в Україні, чи то в Литві, чи то в Німеччині", – наголосив він.

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У цьому контексті ексміністр порадив звернути увагу на соціальні мережі.

"Путін веде гібридну війну: він втручається у вибори по всій Європі і підтримує радикальні та антидемократичні сили. Зараз ми бачимо це в Румунії та Грузії", – каже він.

Ландсбергіс наголосив, що "вибори більше не вирішуються біля виборчих урн, а в соціальних мережах, контрольованих Росією або Китаєм".

У відповідь на це журналісти згадали про нещодавні інциденти у Балтійському морі, які є частиною гібридної війни. Вони запитали ексочільника литовського МЗС, що може зробити Захід для протидії цій загрозі.

На це Ландсбергіс відповів, що НАТО має чітко дати зрозуміти Росії, що патрулі в Балтійському морі будуть діяти, якщо у них виникнуть якісь підозри.

"Вони повинні мати можливість зупиняти і висаджувати на борт підозрілі судна і заарештовувати екіпажі. Путін повинен знати про це: якщо ви зробите хибний крок, ми прийдемо за вами", – наголосив він.

Він також вважає, що Путін піде на деескалацію, тільки якщо Захід піде на ескалацію.

"Він не хоче воювати проти сильного НАТО", – підсумував Ландсбергіс.

Нагадаємо, минулого тижня НАТО оголосила про початок нової моніторингової місії в Балтійському морі за участю патрульних кораблів і літаків, спрямованої на запобігання будь-яким спробам атакувати підводну інфраструктуру в регіоні.

Ця операція НАТО була розпочата у відповідь на виявлення 25 грудня 2024 року пошкоджень підводних кабелів між Естонією і Фінляндією з метою запобігання можливим спробам пошкодження підводної інфраструктури і зміцнення регіональної безпеки.

17 січня французький військовий літак, який виконував спостережний політ у рамках операції НАТО у відповідь на ймовірне пошкодження Росією підводних кабелів, зазнав "спроби глушіння", а також опинився в зоні дії російського радара.