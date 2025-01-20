Экс-глава МИД Литвы: "Путин будет продолжать войну, пока Запад не оттеснит его"

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал об угрозах, которые возникают из-за усиления пророссийских сил в Европе, а также поделился своим мнением относительно гибридной войны России и ситуации в Балтийском море.

Об этом он рассказал в интервью t-online, пишет "Европейская правда".

Ландсбергис считает, что если Европа стремится продолжать существовать – она должна оттеснить главу Кремля Владимира Путина.

"Потому что Путин будет продолжать вести войну – то ли в Украине, то ли в Литве, то ли в Германии", – подчеркнул он.

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В этом контексте экс-министр посоветовал обратить внимание на социальные сети.

"Путин ведет гибридную войну: он вмешивается в выборы по всей Европе и поддерживает радикальные и антидемократические силы. Сейчас мы видим это в Румынии и Грузии", – говорит он.

Ландсбергис отметил, что "выборы больше не решаются у избирательных урн, а в социальных сетях, контролируемых Россией или Китаем".

В ответ на это журналисты вспомнили о недавних инцидентах в Балтийском море, которые являются частью гибридной войны. Они спросили экс-главу литовского МИД, что может сделать Запад для противодействия этой угрозе.

На это Ландсбергис ответил, что НАТО должно четко дать понять России, что патрули в Балтийском море будут действовать, если у них возникнут какие-то подозрения.

"Они должны иметь возможность останавливать и высаживать на борт подозрительные суда и арестовывать экипажи. Путин должен знать об этом: если вы сделаете ложный шаг, мы придем за вами", – подчеркнул он.

Он также считает, что Путин пойдет на деэскалацию, только если Запад пойдет на эскалацию.

"Он не хочет воевать против сильного НАТО", – подытожил Ландсбергис.

Напомним, на прошлой неделе НАТО объявила о начале новой мониторинговой миссии в Балтийском море с участием патрульных кораблей и самолетов, направленной на предотвращение любых попыток атаковать подводную инфраструктуру в регионе.

Эта операция НАТО была начата в ответ на обнаружение 25 декабря 2024 года повреждений подводных кабелей между Эстонией и Финляндией с целью предотвращения возможных попыток повреждения подводной инфраструктуры и укрепления региональной безопасности.

17 января французский военный самолет, выполнявший наблюдательный полет в рамках операции НАТО в ответ на вероятное повреждение Россией подводных кабелей, подвергся "попытке глушения", а также оказался в зоне действия российского радара.