Премʼєрка Італії прибула на інавгурацію Трампа

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в понеділок, 20 січня, прибула до Капітолія у Вашингтоні, де відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На кадрах із прямої трансляції з Капітолія Мелоні помітили в компанії президента Аргентини Хавʼєра Мілея та президента Еквадору Даніеля Нобоа.

🚨#URGENTE | Daniel Noboa, Javier Milei y Giorgio Meloni hacen presencia en el Capitolio de los Estados Unidos para la juramentación del presidente Donald Trump. 👏🏻👏🏻

pic.twitter.com/LKJQwtbxNP Реклама: January 20, 2025

Мелоні стала єдиною очільницею держави Європейського Союзу, яку запросили на інавгурацію Трампа. Обоє політиків відомі дружніми відносинами.

Також очікують присутності в Капітолії ультраправих і правих європейських політиків, зокрема лідера Reform UK Найджела Фараджа та француза Еріка Земмура.

Зазвичай на інавгурації президентів США не запрошують іноземних лідерів, але Дональд Трамп змінив цю традицію.

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