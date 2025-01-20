Премьер Италии прибыла на инаугурацию Трампа
Новости — Понедельник, 20 января 2025, 18:25 —
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник, 20 января, прибыла в Капитолий в Вашингтоне, где состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На кадрах из прямой трансляции из Капитолия Мелони заметили в компании президента Аргентины Хавьера Милея и президента Эквадора Даниэля Нобоа.
🚨#URGENTE | Daniel Noboa, Javier Milei y Giorgio Meloni hacen presencia en el Capitolio de los Estados Unidos para la juramentación del presidente Donald Trump. 👏🏻👏🏻
pic.twitter.com/LKJQwtbxNPРеклама:– Reacción Nacional (@RNacional_News) January 20, 2025
Мелони стала единственной главой государства Европейского союза, которую пригласили на инаугурацию Трампа. Оба политика известны дружескими отношениями.
Также ожидают присутствия в Капитолии ультраправых и правых европейских политиков, в частности лидера Reform UK Найджела Фараджа и француза Эрика Земмура.
Обычно на инаугурации президентов США не приглашают иностранных лидеров, но Дональд Трамп изменил эту традицию.
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