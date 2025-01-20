ЗМІ: Бізнесмен Рамасвамі не приєднається до адміністрації Трампа

Бізнесмен Вівек Рамасвамі не працюватиме в адміністрації Дональда Трампа на чолі новоствореного "Міністерства з питань ефективності держапарату" (МоПЕД).

Про це стало відомо порталу Politico, пише "Європейська правда".

Рамасвамі, який разом із мільярдером Ілоном Маском мав очолити новостворене міністерство для оптимізації витрат федерального бюджету США, вирішив не обіймати посаду.

За інформацією Politico, Рамасвамі планує балотуватися на посаду губернатора штату Огайо і може оголосити про початок кампанії наступного тижня.

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Раніше Рамасвамі зустрічався з губернатором Огайо Майком Девайном, аби обговорити можливе призначення в Сенат після того, як обраний від штату Джей Ді Венс став віцепрезидентом, стверджує Politico.

Але Девайн натомість відправив у верхню палату Конгресу віцегубернатора Джона Г'юстеда.

Відхід Рамасвамі від адміністрації США розчищає шлях для Ілона Маска – найбільшого донора і довіреної особи Трампа, якому, за даними ЗМІ, готують кабінет у Білому домі біля президента.