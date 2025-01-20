СМИ: Бизнесмен Рамасвами не присоединится к администрации Трампа

Бизнесмен Вивек Рамасвами не будет работать в администрации Дональда Трампа во главе новосозданного "Министерства по вопросам эффективности госаппарата" (МоПЕД).

Об этом стало известно порталу Politico, пишет "Европейская правда".

Рамасвами, который вместе с миллиардером Илоном Маском должен был возглавить новое министерство для оптимизации расходов федерального бюджета США, решил не занимать должность.

По информации Politico, Рамасвами планирует баллотироваться на пост губернатора штата Огайо и может объявить о начале кампании на следующей неделе.

Реклама:

Ранее Рамасвами встречался с губернатором Огайо Майком Девайном, чтобы обсудить возможное назначение в Сенат после того, как избранный от штата Джей Ди Вэнс стал вице-президентом, утверждает Politico.

Но Девайн вместо этого отправил в верхнюю палату Конгресса вице-губернатора Джона Хьюстеда.

Уход Рамасвами от администрации США расчищает путь для Илона Маска – крупнейшего донора и доверенного лица Трампа, которому, по данным СМИ, готовят кабинет в Белом доме возле президента.