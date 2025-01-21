Зеленський у Давосі вколов Фіцо за "любов" до газу з РФ

Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови заявив про недопустимість купівлі газу у РФ, згадавши при цьому словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про безпеку Європи, Зеленський зазначив, що необхідно переконатися, що жодна європейська країна не залежить від одного постачальника енергоресурсів – особливо від Росії.

У цьому контексті він згадав заяви нового президента США Дональда Трампа, який збирається експортувати більше енергоносіїв.

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Український президент наголосив, що Європа "повинна активізуватися і докласти більше зусиль у довгостроковій перспективі", щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність.

"Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини не шукає доступу до американського газу, але не втрачає надії користуватися безпековою парасолькою США", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та висловив численні погрози на адресу України.

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