Зеленский в Давосе уколол Фицо за "любовь" к газу из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи заявил о недопустимости покупки газа в РФ, вспомнив при этом словацкого премьера Роберта Фицо.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Европейская правда".

Говоря о безопасности Европы, Зеленский отметил, что необходимо убедиться, что ни одна европейская страна не зависит от одного поставщика энергоресурсов – особенно от России.

В этом контексте он вспомнил заявления нового президента США Дональда Трампа, собирающегося экспортировать больше энергоносителей.

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Украинский президент подчеркнул, что Европа "должна активизироваться и приложить больше усилий в долгосрочной перспективе", чтобы обеспечить реальную энергетическую независимость.

"Нельзя продолжать покупать газ у Москвы и одновременно ожидать гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно. Например, премьер-министр Словакии не ищет доступа к американскому газу, но не теряет надежды пользоваться зонтиком безопасности США", – отметил Зеленский.

Напомним, что контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и высказал многочисленные угрозы в адрес Украины.

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