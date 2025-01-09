Фіцо розширив список погроз Україні через зупинку транзиту газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розширив свої погрози на адресу України через припинення транзиту російського природного газу Києвом.

Про це повідомляє Teraz.sk із посиланням на слова Фіцо у Брюсселі після переговорів із посадовцями Європейської комісії 9 січня, передає "Європейська правда".

Як заявив Фіцо, Словаччина може "припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях".

Також він зазначив, що на політичному рівні країна може використати право вето на низку рішень в Європейському Союзі.

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Однак, зазначив Фіцо, Словаччина піде на такі кроки тільки в тому випадку, якщо у неї "не буде іншого виходу".

Він сказав, що його погрози – це можливість показати, як повинен поводитися лідер суверенної країни.

Фіцо також оголосив, що негайно створюється група для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну, до якої увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії та України.

"Це серйозна проблема, і комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен знає про неї", – заявив словацький прем’єр.

Окремо він високо оцінив "конструктивні переговори", що відбулися в четвер, 9 січня, з Єврокомісією, яка, за його словами, дуже зацікавлена у вирішенні цієї проблеми.

Нагадаємо, що контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.