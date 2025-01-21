ЗМІ: У США понад десяток посадовців Держдепу попросили звільнитись на тлі приходу Трампа

Понад десяток співробітників Держдепартаменту США, які обіймають високі посади, попросили піти зі своїх постів на тлі повернення Дональда Трампа на посаду президента.

Про це телеканалу CNN розповіли кілька джерел, знайомих із ситуацією, повідомляє "Європейська правда".

Багато зі співробітників отримали прохання ще до інавгурації Трампа в понеділок.

За словами джерел, вони обіймали керівні посади у сфері управління та політики, а також були помічниками держсекретаря, а деякі з них входили до числа найбільш високопоставлених дипломатів у Держдепі.

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Як зазначає телеканал, хоча для адміністрації, що приходить, типово призначати своїх представників на керівні посади, нинішні співробітники часто залишаються, поки призначенці очікують затвердження Сенатом.

Ба більше, масштаби і швидкість викликають тривогу, йдеться у публікації.

Один з високопоставлених дипломатів заявив, що це "майже напевно перший крок до масштабної чистки і захоплення кар'єрної дипломатичної служби".

Серед тих, кого попросили піти з посади, зокрема, Джон Басс, який обіймав посаду заступника держсекретаря з політичних питань – третю за рангом в Держдепі.

У п'ятницю перед своєю відставкою колишній держсекретар Ентоні Блінкен похвалив Басса, сказавши, що "в цьому поколінні немає кращого співробітника дипломатичної служби, ніж Джон Басс".

Новоспечений держсекретар Марко Рубіо має виступити перед співробітниками Держдепартаменту в його штаб-квартирі у Вашингтоні у вівторок.

Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.