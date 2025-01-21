СМИ: В США более десятка чиновников Госдепа попросили уволиться на фоне прихода Трампа

Более десятка сотрудников Госдепартамента США, занимающих высокие должности, попросили уйти со своих постов на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента.

Об этом телеканалу CNN рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает "Европейская правда".

Многие из сотрудников получили просьбу еще до инаугурации Трампа в понедельник.

По словам источников, они занимали руководящие должности в сфере управления и политики, а также были помощниками госсекретаря, а некоторые из них входили в число самых высокопоставленных дипломатов в Госдепе.

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Как отмечает телеканал, хотя для приходящей администрации типично назначать своих представителей на руководящие должности, нынешние сотрудники часто остаются, пока назначенцы ожидают утверждения Сенатом.

Более того, масштабы и скорость вызывают тревогу, говорится в публикации.

Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что это "почти наверняка первый шаг к масштабной чистке и захвату карьерной дипломатической службы".

Среди тех, кого попросили уйти с должности, в частности, Джон Басс, занимавший должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам – третью по рангу в Госдепе.

В пятницу перед своей отставкой бывший госсекретарь Энтони Блинкен похвалил Басса, сказав, что "в этом поколении нет лучшего сотрудника дипломатической службы, чем Джон Басс".

Новоиспеченный госсекретарь Марко Рубио должен выступить перед сотрудниками Госдепартамента в его штаб-квартире в Вашингтоне во вторник.

Во время слушаний в Сенате для утверждения Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.