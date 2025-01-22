Каллас вірить, що Україна здатна виграти війну з допомогою ЄС

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що з необхідною підтримкою Євросоюзу Україна здатна виграти війну з Росією.

Про це Каллас заявила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС, яку транслюють онлайн, повідомляє "Європейська правда".

Каллас сказала, що Європейський Союз вже виділив Україні 134 млрд євро, в тому числі 50 млрд євро на озброєння, а кількість українських солдатів, підготовлених країнами ЄС, досягне 75 тисяч до кінця січня.

Вона додала, що ЄС працює над 16-м пакетом санкцій проти Росії, та зазначила, що хоче розглянути більше використання знерухомлених активів РФ для допомоги Україні.

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"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", – сказала Каллас.

Висока представниця ЄС наголосила, що єдина мова, якою говорить Владімір Путін, є мова сили. ЄС має силу, а сукупно економіка країн-членів ЄС у 17 разів більше за російську.

Каллас зазначила, що ЄС повинен показати Путіну, що той програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".

Днями Каллас заявила, що не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії.

Також вона переконувала, що Європейський Союз готовий взяти на себе провідну роль у допомозі України за відсутності підтримки з боку США.