Каллас верит, что Украина способна выиграть войну с помощью ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что с необходимой поддержкой Евросоюза Украина способна выиграть войну с Россией.

Об этом Каллас заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС, которую транслируют онлайн, сообщает "Европейская правда".

Каллас сказала, что Европейский Союз уже выделил Украине 134 млрд евро, в том числе 50 миллиардов евро на вооружение, а количество украинских солдат, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч до конца января.

Она добавила, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России, и отметила, что хочет рассмотреть большее использование обездвиженных активов РФ для помощи Украине.

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"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", – сказала Каллас.

Высокая представительница ЕС подчеркнула, что единственный язык, на котором говорит Владимир Путин, является язык силы. У ЕС есть сила, а совокупно экономика стран-членов ЕС в 17 раз больше российской.

Каллас отметила, что ЕС должен показать Путину, что тот проигрывает, и "остановить его перед тем, как он нападет на кого-то из нас".

На днях Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против России.

Также она убеждала, что Европейский Союз готов взять на себя ведущую роль в помощи Украине при отсутствии поддержки со стороны США.