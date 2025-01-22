Каллас верит, что Украина способна выиграть войну с помощью ЕС
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что с необходимой поддержкой Евросоюза Украина способна выиграть войну с Россией.
Об этом Каллас заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС, которую транслируют онлайн, сообщает "Европейская правда".
Каллас сказала, что Европейский Союз уже выделил Украине 134 млрд евро, в том числе 50 миллиардов евро на вооружение, а количество украинских солдат, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч до конца января.
Она добавила, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России, и отметила, что хочет рассмотреть большее использование обездвиженных активов РФ для помощи Украине.
"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", – сказала Каллас.
Высокая представительница ЕС подчеркнула, что единственный язык, на котором говорит Владимир Путин, является язык силы. У ЕС есть сила, а совокупно экономика стран-членов ЕС в 17 раз больше российской.
Каллас отметила, что ЕС должен показать Путину, что тот проигрывает, и "остановить его перед тем, как он нападет на кого-то из нас".
На днях Каллас заявила, что не видит оснований для отмены санкций против России.
Также она убеждала, что Европейский Союз готов взять на себя ведущую роль в помощи Украине при отсутствии поддержки со стороны США.