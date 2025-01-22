Президент Фінляндії закликав готуватись до епохи невизначеності та "угод" за Трампа

Президент Александер Стубб заявив, що другий термін Дональда Трампа на чолі США дедалі більше відриває не тільки Сполучені Штати, а й інші країни від міжнародних правил гри.

Про це він сказав в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Стубб зазначив, що за часів президентства Трампа необіхдно готуватись до "епохи невизначеності, коли правила, норми та інститути, на які ми звикли покладатися, зникають".

"Новою нормою є відхід від традиційної системи, заснованої на правилах і підтримці міжнародних інституцій, до транзакцій і угод", – підкреслив фінський президент.

Реклама:

За його словами, раніше подібні ініціативи лунали з боку Китаю, Росії, країн глобального Півдня, а тепер до них приєднаються США.

"Нам потрібно подумати, як переконати США в тому, що і їхні цінності, і їхні інтереси ведуть їх назад до міжнародного співробітництва", – додав Стубб.

На його думку, позитивним у Трампа є те, що той говорить про мир.

"Ми вже бачили припинення вогню в Газі. Він не може дозволити собі програти в Україні, тому, безумовно, буде шукати якусь мирну угоду, і це хороший напрямок", – каже Стубб.

Він також привітав те, як Трамп підкреслив відповідальність інших країн-членів НАТО за власну оборону.

На початку січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.

Також після інавгурації він пообіцяв вдарити по Європейському Союзу тарифами, адже, на його переконання, ЄС "дуже, дуже погано поводиться" з США.

Водночас інформували, що Європейська комісія з літа готувалася до повернення у Білий дім Трампа, який пригрозив накласти нові мита на ЄС.

Відтак відомо, що Єврокомісія застосовує подвійний підхід – "батога і пряника". "Батогом" є власні тарифи ЄС у відповідь, а "пряником" – пропозиції купувати більше американських товарів.