Президент Финляндии призвал готовиться к эпохе неопределенности и "сделок" при Трампе

Президент Александер Стубб заявил, что второй срок Дональда Трампа во главе США все больше отрывает не только Соединенные Штаты, но и другие страны от международных правил игры.

Об этом он сказал в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Стубб отметил, что во времена президентства Трампа необходимо готовиться к "эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, исчезают".

"Новой нормой является отход от традиционной системы, основанной на правилах и поддержке международных институтов, к транзакциям и соглашениям", – подчеркнул финский президент.

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По его словам, ранее подобные инициативы звучали со стороны Китая, России, стран глобального Юга, а теперь к ним присоединятся США.

"Нам нужно подумать, как убедить США в том, что и их ценности, и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству", – добавил Стубб.

По его мнению, положительным у Трампа является то, что тот говорит о мире.

"Мы уже видели прекращение огня в Газе. Он не может позволить себе проиграть в Украине, поэтому, безусловно, будет искать какое-то мирное соглашение, и это хорошее направление", – говорит Стубб.

Он также приветствовал то, как Трамп подчеркнул ответственность других стран-членов НАТО за собственную оборону.

Также после инаугурации он пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами, ведь, по его убеждению, ЕС "очень, очень плохо обращается " с США.

В то же время информировали, что Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, который пригрозил наложить новые пошлины на ЕС.

Поэтому известно, что Еврокомиссия применяет двойной подход – "кнута и пряника". "Кнутом" являются собственные тарифы ЕС в ответ, а „пряником" – предложения покупать больше американских товаров.