Очільник МЗС Польщі вважає, що Путін має заслужити на зустріч із Трампом

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що зустріч очільника Кремля Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом дасть російському диктаторові хибне уявлення про свою вагу, а тому він має її спершу заслужити.

Про це він сказав під час "Українського сніданку" в Давосі, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Сікорський привітав той факт, що президент Трамп вимагає саме в російського диктатора змінити позицію, а не в України.

Очільник МЗС Польщі сказав, що президент США є лідером вільного світу, в той час як Путін – вигнанець і звинувачений військовий злочинець за викрадення українських дітей.

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"Я б сказав, що Путін повинен заслужити зустріч на вищому рівні, тому що якщо він отримає її занадто рано, це підніме його над його важливістю і дасть йому хибне уявлення про ситуацію", – сказав він.

Польський міністр висловив упевненість, що Україна все ще в змозі боротися з Росією у 2025 році, і сказав, що Росія перебуває в поганій ситуації, оскільки її економіка падає.

"Президент Трамп добре почав (своє президентство. – Ред.), визнавши, що це Путін повинен змінити свою позицію, а не Україна. Якщо я можу щось порадити новій адміністрації, виходячи з глибини досвіду країни, яка попереджала решту Заходу про Путіна і до якої не завжди прислухалися, то це те, що це не той Путін, якого знав президент Трамп під час свого першого терміну", – заявив Сікорський.

Під час цього заходу резидент Польщі Анджей Дуда заявив, що слід зробити так, щоб Путін "благав Україну та її союзників сісти за стіл переговорів".

22 січня Трамп закликав Росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.