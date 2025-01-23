Дуда: "Слід зробити так, щоб Путін благав Україну та союзників сісти за стіл переговорів"

У четвер, 23 січня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слід зробити так, щоб очільник Кремля Владімір Путін "благав Україну та її союзників сісти за стіл переговорів".

Про це він заявив на "Українському сніданку" в Давосі, пише польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Президент Польщі підкреслив, що не кожне мирне вирішення війни відповідає інтересам України, Польщі та нашої частини Європи і ЄС.

Він зазначив, що мова йде про країни, які роками перебували за так званою "залізною завісою" і розглядалися як російська сфера впливу.

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На думку Дуди, необхідно прийняти план, який би гарантував мир для України, її суверенітет і повагу Росії до міжнародного права.

Дуда оцінив, що було б помилкою ставити питання про те, як заохотити Путіна сісти за стіл переговорів і захотіти говорити про мир.

"Слід зробити так, щоб Путін благав Україну та її союзників сісти за стіл переговорів", – заявив він.

Дуда також підкреслив, що війна в Україні "є не локальним, а глобальним конфліктом, тому вимагає глобальних рішень".

22 січня президент США Дональд Трамп закликав Росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

23 січня у Давосі генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності посилення підтримки України, акцентувавши, що життєво важливо, щоб Росія не перемогла.