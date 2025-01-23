Глава МИД Польши считает, что Путин должен заслужить встречу с Трампом

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что встреча главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом даст российскому диктатору ложное представление о своем весе, а потому он должен его сначала заслужить.

Об этом он сказал во время "Украинского завтрака" в Давосе, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Сикорский приветствовал тот факт, что президент Трамп требует именно у российского диктатора изменить позицию, а не у Украины.

Глава МИД Польши сказал, что президент США является лидером свободного мира, в то время как Путин – изгнанник и обвиняемый военный преступник за похищение украинских детей.

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"Я бы сказал, что Путин должен заслужить встречу на высшем уровне, потому что если он получит ее слишком рано, это поднимет его над его важностью и даст ему ложное представление о ситуации", – сказал он.

Польский министр выразил уверенность, что Украина все еще в состоянии бороться с Россией в 2025 году, и сказал, что Россия находится в плохой ситуации, поскольку ее экономика падает.

"Президент Трамп хорошо начал (свое президентство. – Ред.), признав, что это Путин должен изменить свою позицию, а не Украина. Если я могу что-то посоветовать новой администрации, исходя из глубины опыта страны, которая предупреждала остальной Запад о Путине и к которой не всегда прислушивались, так это то, что это не тот Путин, которого знал президент Трамп во время своего первого срока", – заявил Сикорский.

Во время этого мероприятия резидент Польши Анджей Дуда заявил, что следует сделать так, чтобы Путин "умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров".

22 января Трамп призвал Россию "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против Москвы.