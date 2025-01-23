Глава МИД Польши считает, что Путин должен заслужить встречу с Трампом
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что встреча главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом даст российскому диктатору ложное представление о своем весе, а потому он должен его сначала заслужить.
Об этом он сказал во время "Украинского завтрака" в Давосе, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".
Сикорский приветствовал тот факт, что президент Трамп требует именно у российского диктатора изменить позицию, а не у Украины.
Глава МИД Польши сказал, что президент США является лидером свободного мира, в то время как Путин – изгнанник и обвиняемый военный преступник за похищение украинских детей.
"Я бы сказал, что Путин должен заслужить встречу на высшем уровне, потому что если он получит ее слишком рано, это поднимет его над его важностью и даст ему ложное представление о ситуации", – сказал он.
Польский министр выразил уверенность, что Украина все еще в состоянии бороться с Россией в 2025 году, и сказал, что Россия находится в плохой ситуации, поскольку ее экономика падает.
"Президент Трамп хорошо начал (свое президентство. – Ред.), признав, что это Путин должен изменить свою позицию, а не Украина. Если я могу что-то посоветовать новой администрации, исходя из глубины опыта страны, которая предупреждала остальной Запад о Путине и к которой не всегда прислушивались, так это то, что это не тот Путин, которого знал президент Трамп во время своего первого срока", – заявил Сикорский.
Во время этого мероприятия резидент Польши Анджей Дуда заявил, что следует сделать так, чтобы Путин "умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров".
22 января Трамп призвал Россию "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против Москвы.