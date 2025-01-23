Європарламент засудив "історичні претензії" Росії до України і хоче більше санкцій проти росЗМІ

Європейський парламент визнав безпідставними намагання Росії фальсифікувати історичні документи з метою виправдати агресивну війну проти України, а також закликав ЄС розширити санкції проти російських ЗМІ, які поширюють подібну дезінформацію.

Про це йдеться в резолюції Європарламенту, затвердженій 23 січня, передає кореспондент "Європейської правди" з посиланням на текст резолюції.

У резолюції, ухваленій сьогодні, депутати Європарламенту констатують систематичну фальсифікацію російським режимом історичних аргументів для виправдання війни в Україні.

"Європарламент засуджує систематичну фальсифікацію історії та використання викривлених історичних історичних аргументів… російським режимом у його спробі маніпулювати громадською думкою для підтримки злочинних дій, таких як незаконна агресивна війна проти України, з метою підірвати міжнародну допомогу і сприяння Україні, та стерти її самобутню культурну та історичну ідентичність", – йдеться у тексті резолюції.

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Резолюція критикує придушення Росією "спроб проведення історичних досліджень і публічних дебатів" з питань злочинів СРСР, зазначаючи, що російський режим прагне "інструменталізувати історію у своїх злочинних цілях".

Відтак ЄС повинен посилити боротьбу з російською дезінформацією, переконані депутати Європейського парламенту.

Резолюція закликає ЄС розширити санкції проти російських ЗМІ, які проводять дезінформаційні кампанії, що підтримують агресивну війну Росії проти України.

Варто зауважити, що Європарламент також виступив за те, щоб ЄС посилив "підтримку незалежних російських ЗМІ у вигнанні".

Резолюція "Дезінформація та фальсифікація історії Росією для виправдання своєї агресивної війни проти України " була прийнята 480 голосами "за", 58 – "проти" і 48 – "утримався".

Нагадаємо, що цього тижня Європарламент закликав не визнавати майбутні "вибори" у Білорусі.