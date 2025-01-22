Європарламент закликав не визнавати майбутні "вибори" у Білорусі

Європарламент переважаючою більшістю голосів ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не визнавати "президентські вибори", які проведуть у Білорусі 26 січня.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

Голосування за резолюцію відбулося вдень 22 січня. Текст підтримали 429 голосами "за", 205 депутатів проголосували "проти" і 23 утрималися.

У резолюції засуджують триваючі репресії у Білорусі та їхнє посилення перед так званими "виборами", призначеними на 26 січня.

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"Європарламент закликає ЄС, країн-членів та міжнародну спільноту не визнавати легітимність чинного диктатора Александра Лукашенка як президента після цього голосування", – йдеться у тексті.

Євродепутати нагадують, що Лукашенко є незмінним керівником країни з 1994 року і цього разу, на відміну від виборів 2020 року, його "конкуренти" є виключно формальними кандидатами.

"Підкреслюючи невизнання Лукашенка як президента та позицію щодо того, що увесь білоруський режим є нелегітимним, євродепутати висловлюють непохитну підтримку білоруському народу у його прагненні до демократії, свободи і дотримання прав людини", – додають у тексті.

Також висловлюють стурбованість становищем політв’язнів у Білорусі, яких, за даними правозахисного центру "Вясна", понад 1200 осіб, та закликають ЄС продовжити розслідування порушень прав людини у Білорусі і сприяти притягненню причетних до відповідальності.

Євродепутати засуджують співучасть режиму Лукашенка у загарбницькій війні Росії проти України і перетворення її на підпорядкованого Росії суб’єкта у складі "союзного государства".

Резолюція закликає ЄС та партерів розширити і посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, причетних до внутрішніх репресій та до участі Білорусі в російській агресії проти України.

Минулого тижня у Держдепі США наголосили, що вибори в Білорусі не можуть бути вільними в умовах репресій.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що прийдешні так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх.

Дивіться також інтерв’ю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.