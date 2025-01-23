Европарламент осудил "исторические претензии" России к Украине и хочет больше санкций против росСМИ

Европейский парламент признал безосновательными попытки России фальсифицировать исторические документы с целью оправдать агрессивную войну против Украины, а также призвал ЕС расширить санкции против российских СМИ, которые распространяют подобную дезинформацию.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, утвержденной 23 января, передает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на текст резолюции.

В резолюции, принятой сегодня, депутаты Европарламента осуждают систематическую фальсификацию российским режимом исторических аргументов для оправдания войны в Украине.

"Европарламент осуждает систематическую фальсификацию истории и использование искаженных исторических исторических аргументов... российским режимом в его попытке манипулировать общественным мнением для поддержки преступных действий, таких как незаконная агрессивная война против Украины, с целью подорвать международную помощь и содействие Украине, и стереть ее самобытную культурную и историческую идентичность", – говорится в тексте резолюции.

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Резолюция также осуждает подавление Россией "попыток проведения исторических исследований и публичных дебатов" по вопросам преступлений СССР, отмечая, что российский режим стремится "инструментализировать историю в своих преступных целях".

Следовательно, ЕС должен усилить борьбу с российской дезинформацией, убеждены депутаты Европейского парламента.

Резолюция также призывает ЕС расширить санкции против российских СМИ, которые проводят дезинформационные кампании, поддерживающие агрессивную войну России против Украины.

Стоит заметить, что Европарламент также выступил за то, чтобы ЕС усилил "поддержку независимых российских СМИ в изгнании".

Резолюция "Дезинформация и фальсификация истории Россией для оправдания своей агрессивной войны против Украины" была принята 480 голосами "за", 58 – "против" и 48 – "воздержался".

Напомним, что на этой неделе Европарламент также призвал не признавать предстоящие "выборы" в Беларуси.