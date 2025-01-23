Трамп вимагатиме зниження цін на нафту, аби завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, передає "Європейська правда".

Трамп анонсував, що збирається попросити Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) "знизити ціни на нафту".

"Її треба знизити – що, на мій подив, вони не зробили до виборів (президента США. – Ред.)… Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме", – заявив він.

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На думку американського президента, ціна на нафту мала бути знижена "вже давно".

Він також поклав на Саудівську Аравію та ОПЕК часткову відповідальність "у певній мірі за те, що відбувається" в Україні, де "гинуть мільйони людей".

Як відомо, експорт нафти й газу є однією з головних статей доходів російського бюджету на тлі санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну.

Напередодні Трамп заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.

Пізніше він зажадав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви