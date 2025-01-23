Трамп потребует снижения цен на нефть, чтобы завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему, по его мнению, удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом он сказал в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января, передает "Европейская правда".

Трамп анонсировал, что собирается попросить Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) "снизить цены на нефть".

"Ее надо снизить – что, к моему удивлению, они не сделали до выборов (президента США. – Ред.)... Если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы немедленно. Просто сейчас цена достаточно высокая, поэтому война будет продолжаться", – заявил он.

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По мнению американского президента, цена на нефть должна была быть снижена "уже давно".

Он также возложил на Саудовскую Аравию и ОПЕК частичную ответственность "в определенной степени за то, что происходит" в Украине, где "гибнут миллионы людей".

Как известно, экспорт нефти и газа является одной из главных статей доходов российского бюджета на фоне санкций после полномасштабного вторжения в Украину.

Накануне Трамп заявил, что готов рассмотреть ужесточение санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.

Позже он потребовал от России "заключить сделку" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы