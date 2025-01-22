Трамп допустив нові санкції проти Росії у разі відмови від переговорів

Президент США Дональд Трамп допустив у вівторок, що може розглянути запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо та не піде на переговори про завершення війни.

Слова Трампа наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії, якщо Владімір Путін не сяде за стіл переговорів, Трамп сказав: "Звучить ймовірно".

"Ми говоримо із Зеленським. Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми подивимося, що і як буде відбуватися", – сказав Трамп.

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Він звинуватив Європейський Союз у тому, що той витрачає недостатньо коштів на захист України, і сказав, що "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну.

Трамп також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

"Він має велику владу, як і ми маємо велику владу. Я сказав, що ви повинні це врегулювати", – зазначив президент США.

Трамп також сказав, що президент Зеленський хотів би миру: "Але для танго потрібні двоє. Подивимося, що з цього вийде".

У перший день свого президентства Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Володимир Зеленський 20 січня наголосив, що політика Трампа "мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і "домогтися довгострокового і справедливого миру".

Путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив про готовність до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України.