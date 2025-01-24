У парламенті Вірменії почали розгляд проєкту щодо вступу у ЄС

У парламенті Вірменії на рівні комітету підтримали законопроєкт щодо початку вступу у ЄС, розгляд у сесійній залі планують на 11-14 лютого.

Про це повідомляє Арменпрес, пише "Європейська правда".

Постійний комітет з питань євроінтеграції у Національних зборах Вірменії дав позитивний висновок щодо законопроєкту "Про початок вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

Питання планують винести на порядок денний парламенту 11-14 лютого.

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Нагадаємо, на початку січня уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск процесу вступу країни в ЄС.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.