В парламенте Армении начали рассмотрение проекта по вступлению в ЕС
Новости — Пятница, 24 января 2025, 15:50 —
В парламенте Армении на уровне комитета поддержали законопроект о начале вступления в ЕС, рассмотрение в сессионном зале планируют на 11-14 февраля.
Об этом сообщает Арменпрес, пишет "Европейская правда".
Постоянный комитет по вопросам евроинтеграции в Национальном собрании Армении дал положительное заключение по законопроекту "О начале вступления Республики Армения в Европейский Союз".
Вопрос планируют вынести на повестку дня парламента 11-14 февраля.
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Напомним, в начале января правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС.
Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.
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