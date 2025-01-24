В парламенте Армении начали рассмотрение проекта по вступлению в ЕС

В парламенте Армении на уровне комитета поддержали законопроект о начале вступления в ЕС, рассмотрение в сессионном зале планируют на 11-14 февраля.

Об этом сообщает Арменпрес, пишет "Европейская правда".

Постоянный комитет по вопросам евроинтеграции в Национальном собрании Армении дал положительное заключение по законопроекту "О начале вступления Республики Армения в Европейский Союз".

Вопрос планируют вынести на повестку дня парламента 11-14 февраля.

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Напомним, в начале января правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.