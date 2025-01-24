ЗМІ: Чехія підготувала план для вступу України та Молдови у спільний ринок ЄС

Чехія підготувала неофіційний документ про те, що необхідно зробити, щоб Україна і Молдова могли поступово інтегруватися у внутрішній європейський ринок.

Про це, як передає "Європейська правда", стало відомо чеській редакції порталу Euractiv.

Документ зосереджується на конкретних пропозиціях з інтеграції України та Молдови у спільний ринок ЄС у таких сферах, як енергетика, сільське господарство та телекомунікаційний сектор.

Серед іншого, чеська сторона наголошує на необхідності подальшої економічної інтеграції України та Молдови в ЄС для "протистояння згубному впливу Росії", а також стимулювання євроінтеграційних реформ.

Реклама:

У контексті внутрішнього ринку Прага пропонує створити аналог програми Erasmus для молодих українських і молдовських підприємців і навчити місцеві інституції інвестиційному скринінгу.

У сфері телекомунікацій та цифрових технологій у документі йдеться, серед іншого, про включення України та Молдови до роумінгу в ЄС, посилення співпраці між підрозділами кібербезпеки та поступову уніфікацію стандартів захисту даних.

Також пропозиція Чехії закликає до більшої підтримки країн-кандидатів у дотриманні кліматичних та екологічних вимог ЄС і подальшої лібералізації двосторонньої торгівлі з ними.

Очікується, що неофіційний документ буде повністю представлений Раді ЄС у вівторок, 28 січня, міністром європейських справ Чехії Мартіном Дворжаком, а також днем раніше главою чеського МЗС Яном Ліпавським – на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Станом на зараз, за даними джерела Euractiv, документ має політичну підтримку восьми країн ЄС – це Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Румунія, Словенія, Фінляндія та Швеція.

У 2024 році повідомлялось, що фінансова вартість вступу України до Європейського Союзу оцінювалась у 110-136 млрд євро для семирічного бюджету Євросоюзу, що становить приблизно 0,10-0,13% від ВВП ЄС.

Читайте також: Інтегруватися до ЄС, не чекаючи вступу: нова економічна стратегія України.