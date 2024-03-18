Прем’єр: Вступ України принесе ЄС більше вигоди, ніж витрат

Глава українського уряду Денис Шмигаль переконаний, що Україна принесе ЄС набагато більше, ніж коштуватиме Європейському Союзу сам процес її приєднання.

Про це він розповів у інтерв’ю Euractiv, пише "Європейська правда".

Нещодавній звіт аналітичного центру Bruegel, а також внутрішні документи ЄС, з якими ознайомилося видання, оцінюють фінансову вартість вступу України до Європейського Союзу у 110-136 млрд євро для семирічного бюджету Євросоюзу, що становить приблизно 0,10-0,13% від ВВП ЄС.

"Ми бачили звіти, але український ринок, українські Збройні сили, українська сировина і критичні матеріали та інші сектори можуть принести набагато більше з погляду безпеки та економічних вигод", – сказав Шмигаль.

"Ми можемо пройти через важкий переговорний процес, але ми готові до компромісів, заснованих на взаємних втратах – але якщо ми подивимося на це як на інвестиційний проєкт, це може бути набагато вигідніше (для ЄС), ніж (наша) вартість вступу", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не турбує його те, що деякі країни-члени ЄС, такі як Угорщина, намагатимуться сповільнити процес через двосторонні проблеми, Шмигаль зауважив, що суперечки "можуть бути вирішені в ході переговорів протягом дворічного процесу".

Шмигаль також підтвердив прагнення України розпочати переговори про вступ із ЄС у першому півріччі цього року.

Раніше повідомляли, що і українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

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