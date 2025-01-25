Як Трамп почав змінювати США і що може йому завадити

Новий-старий президент США Дональд Трамп після повернення в Білий дім пообіцяв повернути Америці "здоровий глузд".

На практиці повернення здорового глузду означало безпрецедентно велику кількість президентських указів у перші дні роботи нової адміністрації.

Далеко не всі рішення Дональда Трампа будуть безперешкодно втілені в життя.

Про те, що приховано за найбільш резонансними виконавчими рішеннями Трампа і чи всі вони будуть реалізовані, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Турборежим Трампа: як президент США "ламає систему" і що стоїть на його заваді. Далі – стислий її виклад.

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Фактично президентські виконавчі укази (executive orders) – це розпорядження, які мають силу закону, хоч і скеровуються не на всіх американців, а на органи виконавчої влади.

Звісно, виконавчий указ не дорівнює закону. Як пояснюють американські правники, укази покликані "заповнювати прогалини", які федеральні закони не охоплюють. Тобто повної сваволі очільники США (теоретично) не мають.

До того ж система стримувань і противаг у США не дозволяє президенту видавати укази про все, що заманеться.

Та нині, коли більшість верховних суддів США дотримуються консервативних поглядів, а в Конгресі більшість – за Республіканською партією, система стримування й противаг, імовірно, буде не така дієва.

Іншими словами, рішення Трампа, які мають політичну підтримку, навряд чи будуть скасовані найближчим часом.

Певно, найбільш резонансним став виконавчий указ Трампа, який суттєво обмежує надання громадянства народженим на території США.

Указ передбачає, що з 19 лютого дітям, народженим у Штатах від нелегальних іммігрантів, відмовлятимуть в американському громадянстві.

Виданий у перший день президентства Трампа указ уже зіштовхнувся з колосальною опозицією понад двох десятків штатів США та правозахисних груп. А федеральний суддя Джон Коенур (до слова, призначений Рональдом Рейганом) оголосив про призупинення дії указу. За його словами, це – грубо антиконституційний указ.

Шанси, що цей виконавчий указ буде зрештою скасовано через суд або просто відкликано, є вкрай високими.

Серед інших найбільш помітних указів – оголошення надзвичайного стану на кордоні США та Мексики; скасування програми, яка дозволяла шукачам притулку перебувати на американській території до розгляду їхніх заяв; і призупинення прийняття у США біженців із деяких країн (зокрема, Афганістану).

Експерти вказують, що нинішні укази залишають по собі багато запитань, а отже, і вони не застраховані від юридичних баталій.

Як Дональд Трамп і обіцяв ще до вступу на посаду, він видав указ, який закріплює, що федеральні органи влади у США визнають тільки дві статі – чоловічу та жіночу. Хоча, ще не зрозуміло, як його будуть впроваджувати. Державний департамент США вже скасував можливість позначати стать у паспортах як "Х".

Крім того, республіканець підписав указ, який відтерміновує заборону TikTok на 75 днів (бо скасувати закон просто так не можна). Сам по собі крок адміністрації Трампа має доволі хитку юридичну основу та може стати предметом позовів з боку прихильників бану TikTok. А якщо за 75 днів нічого не буде вирішено і платформа таки буде заблокована – і предметом позовів з боку користувачів.

Як і під час першого терміну, Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Американська адміністрація скептично оцінює наукові дані про глобальне потепління та обіцяє "свердлити, люба, свердлити".

Очікуваним було й рішення США оголосити про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

А ще Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську (приватні компанії та інші країни не зобовʼязані дотримуватись цього рішення), а також відновив назву гори імені Маккінлі на Алясці, яку Барак Обама у 2015 році перейменував на гору Деналі.

Детальніше про перші укази Трампа – в матеріалі Олега Павлюка Турборежим Трампа: як президент США "ламає систему" і що стоїть на його заваді.