Как Трамп начал менять США и что может ему помешать

Новый-старый президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом пообещал вернуть Америке "здравый смысл".

На практике возвращение здравого смысла означало беспрецедентно большое количество президентских указов в первые дни работы новой администрации.

Далеко не все решения Дональда Трампа будут беспрепятственно воплощены в жизнь.

О том, что скрыто за наиболее резонансными исполнительными решениями Трампа и все ли они будут реализованы, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Турборежим Трампа: как президент США "ломает систему" и что ему мешает. Далее – краткое ее изложение.

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Фактически президентские исполнительные указы (executive orders) – это распоряжения, имеющие силу закона, хотя и направляются не на всех американцев, а на органы исполнительной власти.

Конечно, исполнительный указ не равен закону. Как объясняют американские юристы, указы призваны "заполнять пробелы", которые федеральные законы не охватывают.

Система сдержек и противовесов в США не позволяет президенту издавать указы обо всем, что заблагорассудится.

Но сейчас, когда большинство верховных судей США придерживаются консервативных взглядов, а в Конгрессе большинство – за Республиканской партией, система сдерживания и противовесов, вероятно, будет не так действенна.

Иными словами, решения Трампа, имеющие политическую поддержку, вряд ли будут отменены в ближайшее время.

Вероятно, наиболее резонансным стал исполнительный указ Трампа, который существенно ограничивает предоставление гражданства рожденным на территории США.

Указ предусматривает, что с 19 февраля детям, рожденным в Штатах от нелегальных иммигрантов, будут отказывать в американском гражданстве.

Изданный в первый день президентства Трампа указ уже столкнулся с колоссальной оппозицией более двух десятков штатов США и правозащитных групп. А федеральный судья Джон Коэнур (к слову, назначенный Рональдом Рейганом) объявил о приостановлении действия указа. По его словам, это – грубо антиконституционный указ.

Шансы, что этот исполнительный указ будет в конце концов отменен через суд или просто отозван, крайне высоки.

Среди других наиболее заметных указов – объявление чрезвычайного положения на границе США и Мексики; отмена программы, которая позволяла искателям убежища находиться на американской территории до рассмотрения их заявлений; и приостановление приема в США беженцев из некоторых стран (в частности, Афганистана).

Эксперты указывают, что нынешние указы оставляют после себя много вопросов, а значит, и они не застрахованы от юридических баталий.

Как Дональд Трамп и обещал еще до вступления в должность, он издал указ, который закрепляет, что федеральные органы власти в США признают только два пола – мужской и женский. Хотя, еще не понятно, как его будут внедрять. Государственный департамент США уже отменил возможность обозначать пол в паспортах как "Х".

Кроме того, республиканец подписал указ, который откладывает запрет TikTok на 75 дней (потому что отменить закон просто так нельзя). Сам по себе шаг администрации Трампа имеет довольно шаткую юридическую основу и может стать предметом исков со стороны сторонников бана TikTok. А если за 75 дней ничего не будет решено и платформа таки будет заблокирована – и предметом исков со стороны пользователей.

Как и во время первого срока, Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Американская администрация скептически оценивает научные данные о глобальном потеплении и обещает "сверлить, дорогая, сверлить".

Ожидаемым было и решение США объявить о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

А еще Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский (частные компании и другие страны не обязаны придерживаться этого решения), а также восстановил название горы имени Маккинли на Аляске, которую Барак Обама в 2015 году переименовал в гору Денали.

Подробнее о первых указах Трампа – в материале Олега Павлюка Турборежим Трампа: как президент США "ломает систему" и что ему мешает.