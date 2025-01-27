ЄС обговорить гібридні загрози в Балтійському морі на тлі інциденту з пошкодженням кабелю

Однією з тем зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок стануть гібридні загрози в Європі, зокрема в Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед засіданням міністрів у Брюсселі сказала топдипломатка ЄС Кая Каллас.

Її слова пролунали на тлі інциденту з пошкодженням підводного оптоволоконного кабелю Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC), який стався 26 січня.

"Ми бачимо, що відбувається в Балтійському морі. Ми бачимо гібридні дії по всій Європі", – заявила Каллас.

Реклама:

За її словами, ЄС має підвищити обізнаність, а також "обговорити, що ще ми можемо зробити, щоб уникнути цього".

Як відомо, після інциденту з пошкодженням підводного оптоволоконного кабелю в Балтійському морі Швеція затримала судно, яке підозрює у диверсійних діях.

Нагадаємо, 14 січня генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.