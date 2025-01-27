У Литві хочуть від ЄС фінпідтримки країн, постраждалих від інцидентів з кабелями

Після чергового пошкодження кабелю в Балтійському морі в неділю прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас наголошує, що Європейський Союз міг би фінансово підтримати країни, які постраждали від таких потенційних актів саботажу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Він зазначив, що кожен з таких інцидентів завдає країнам значних збитків, які хтось повинен відшкодовувати.

"Кожен з цих інцидентів коштує дуже серйозних грошей, і ми повинні говорити про фінансову підтримку держави або держав, які зазнають таких провокацій або актів саботажу", – сказав Палуцкас журналістам у понеділок після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.

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"Звичайно, нелегко у фінансовому плані для однієї країни (країн Балтійського моря. – Ред.) зазнавати постійних атак", – підкреслив глава литовського уряду.

Він запевнив, що не сумнівається, що лідери ЄС обговорять це питання найближчим часом на Європейській раді.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.