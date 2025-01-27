В Литве хотят от ЕС финподдержки стран, пострадавших от инцидентов с кабелями

После очередного повреждения кабеля в Балтийском море в воскресенье премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас отмечает, что Европейский Союз мог бы финансово поддержать страны, пострадавшие от таких потенциальных актов саботажа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Он отметил, что каждый из таких инцидентов наносит странам значительный ущерб, который кто-то должен возмещать.

"Каждый из этих инцидентов стоит очень серьезных денег, и мы должны говорить о финансовой поддержке государства или государств, которые испытывают такие провокации или акты саботажа", – сказал Палуцкас журналистам в понедельник после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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"Конечно, нелегко в финансовом плане для одной страны (из стран Балтийского моря. – Ред.) подвергаться постоянным атакам", – подчеркнул глава литовского правительства.

Он заверил, что не сомневается, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос в ближайшее время на Европейском совете.

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования в отношении возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.