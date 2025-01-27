"Венеційка" висловила застереження через скасування виборів президента в Румунії

Венеційська комісія Ради Європи вважає, що скасування результатів виборів президента Конституційним судом Румунії можливе тільки у надзвичайних ситуаціях та має ухвалюватись у прозорий спосіб.

Про це йдеться у терміновому звіті комісії від 27 січня, повідомляє "Європейська правда".

Звіт Венеційської комісії був підготовлений на запит генерального секретаря Парламентської асамблеї Ради Європи. Він попросив правників визначити умови, за яких Конституційний суд у принципі має право анулювати результати виборів.

У звіті наголошується, що він не оцінює рішення Конституційного суду Румунії, а лише пропонує "порівняльний аналіз конституційного права та європейських і міжнародних стандартів".

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Експерти "Венеційки" вказують, що у державах не існує єдиного підходу до питання скасування виборів, і Конституційний суд у принципі може ухвалити таке рішення – але лише "за виняткових обставин", при цьому рішення має бути справедливим, об'єктивним і ґрунтуватися на вагомих аргументах.

Звіт окремо наголошує, що головним критерієм скасування виборів має бути встановлення, чи було завдано "непоправної шкоди цілісності виборів", для чого важливі конкретні докази відповідних дій.

У Венеційській комісії звернули увагу на характер доказів, на основі яких було скасовано президентські вибори в Румунії, та визнали, що доведення порушень у передвиборчій кампанії онлайн "є особливо складним".

"Важливо ухвалювати достатньо обґрунтовані, прозорі рішення з таких питань. На думку Венеційської комісії, такі рішення мають точно вказувати на порушення та докази і не повинні ґрунтуватись виключно на засекречених розвідувальних даних… які не гарантуватимуть необхідної прозорості та підтверджуваності", – ідеться у висновках звіту.

Серед рекомендацій у звʼязку з цим "Венеційка" пропонує надавати повноваження на скасування виборів "найвищому виборчому органу", а конституційним судам – повноваження переглядати такі рішення.

Також вона закликає до врегулювання процедури скасування виборів і посилення правил щодо політичної агітації в інтернеті та її фінансування.

На початку грудня 2024 року Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії, – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

Зазначимо, що Джорджеску домагався призупинення рішення Конституційного суду Румунії про скасування виборів, але Європейський суд з прав людини відхилив його скаргу.

Перший тур повторних президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

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