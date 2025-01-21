ЄСПЛ відхилив вимогу ультраправого кандидата у президенти Румунії, що оскаржує рішення КС

Європейський суд з прав людини відхилив вимогу незалежного ультраправого кандидата Келіна Джорджеску про призупинення дії рішення КС Румунії про скасування результатів першого туру і перезапуск всього виборчого процесу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄСПЛ від 21 січня, пише "Європейська правда".

Судді одностайно відмовили Джорджеску у застосуванні тимчасових заходів за його скаргою на рішення КС Румунії про скасування першого туру. Джорджеску вимагав призупинити виконання рішення Конституційного суду та відновлення виборчого процесу.

"Суд відхилив запит, оскільки він виходить за межі правила 39 (про тимчасові заходи) Регламенту суду", – йдеться у повідомленні.

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Судді аргументували своє рішення тим, що у випадку скарги Джорджеску немає передумови про ризик завдання "непоправної шкоди" у тому значенні, як це передбачено правилом про тимчасові заходи.

Як повідомляли, Джорджеску подав свою скаргу до ЄСПЛ, вимагаючи зупинити дію рішення КС до остаточного рішення за скаргою та зобов’язати Румунію організувати другий тур, де Джорджеску мав би змагатися з прозахідною кандидаткою Еленою Ласконі.

На додачу, Джорджеску вимагає зобов’язати Румунію "вжити заходів для усунення моральних та демократичних упереджень, відновивши довіру до виборчого процесу".

Останні опитування засвідчили, що Джорджеску поки є найпопулярнішим кандидатом. Повторне проведення президентських виборів призначене на травень.