Польща заявляє, що Росія намагається вербувати поляків через даркнет для впливу на вибори

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Росію у спробі вербування поляків через даркнет з метою вплинути на президентську виборчу кампанію в Польщі.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Гавковський заявив, що Росія шукає поляків, які бажають вплинути на кампанію зсередини країни, пропонуючи їм 3-4 тисячі євро за поширення контенту, що містить дезінформацію.

За словами польського міністра, вербування відбувається через даркнет – частину інтернету, доступ до якої можна отримати лише за допомогою спеціального веб-браузера. За його словами, Польща спостерігає такі спроби з початку року.

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"Це гроші, спрямовані російськими службами ГРУ і ФСБ, які шукають тут таких покровителів свого контенту", – сказав він.

Влітку повідомляли, що Польща витратить понад 3 млрд злотих ($760 млн) на посилення кібербезпеки після того, як державне інформаційне агентство PAP зазнало кібератаки, яка, як вважають, була здійснена Росією.

Міністр оборони Польщі після атаки на PAP сказав, що варто готуватися до інших подібних випадків.